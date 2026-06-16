Автоэксперт назвал безопасную для двигателя глубину луж

Езда на автомобиле по глубоким лужам может привести к гидроудару, последствия которого очень трудно устранить. Об этом в беседе с 360.ru сообщил автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов.

«И если мотор хлебнет воды, то вы получите гидроудар и дорогостоящий ремонт силового агрегата», - подчеркнул эксперт.

По его словам, безопасной глубиной является высота дорожного просвета, которая обычно составляет от 12 до 14 см. Если же вода доходит уже до середины колеса, то следует двигаться максимально осторожно, предупредил Осипов.

Во время такой поездки особенно нужно беречь воздухозаборные клапаны, расположенные в районе переднего бампера, и выхлопную трубу, через которую вода также может попасть внутрь топливной системы.

Ранее советами, как устранить последствия гидроудара, в разговоре со «Звездой» поделился автоэксперт Дмитрий Попов.