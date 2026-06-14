Памятник Балабанову открыли в Екатеринбурге

Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, который сидит в пустом грузовом трамвае.

Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова.

На церемонию открытия приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков и сотни горожан.

«Была просьба у семьи и администрации сделать его молодым, именно свердловского периода. Петербуржец Балабанов уже такой весь угрюмый, скажем так, а свердловский период - это рок-н-ролл, вечеринки, гитары, концерты, "квартирники" и прочее. Сама одежда - это его такой хрестоматийный образ: афганка, шляпа, тельник, джинсовая куртка», - рассказал "Звезде" скульптор Мейрам Баймуханов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге увековечат память режиссера Алексея Балабанова, назвав в его честь новую улицу и установив памятник напротив Дворца молодежи. Комиссия по топонимике решила присвоить имя Балабанова улице в строящемся микрорайоне Академический-2. Дорога расположится рядом с улицей, названной в честь другого уральского режиссера - Ярополка Лапшина.