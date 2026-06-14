МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Памятник Балабанову открыли в Екатеринбурге

Как рассказал скульптор, уральский период в жизни режиссера был не таким депрессивным, как петербургский.
Дима Иванов 16-06-2026 13:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Памятник Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи. Он установлен рядом с домом, где жил режиссер. Монумент изображает молодого Балабанова, который сидит в пустом грузовом трамвае.

Вагон, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове, отлит из бронзы. На нем множество отсылок к фильмам и биографии Балабанова.

На церемонию открытия приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков и сотни горожан.

«Была просьба у семьи и администрации сделать его молодым, именно свердловского периода. Петербуржец Балабанов уже такой весь угрюмый, скажем так, а свердловский период - это рок-н-ролл, вечеринки, гитары, концерты, "квартирники" и прочее. Сама одежда - это его такой хрестоматийный образ: афганка, шляпа, тельник, джинсовая куртка», - рассказал "Звезде" скульптор Мейрам Баймуханов.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге увековечат память режиссера Алексея Балабанова, назвав в его честь новую улицу и установив памятник напротив Дворца молодежи. Комиссия по топонимике решила присвоить имя Балабанова улице в строящемся микрорайоне Академический-2. Дорога расположится рядом с улицей, названной в честь другого уральского режиссера - Ярополка Лапшина.

#памятники #Алексей Балабанов #Екатеринбург #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 