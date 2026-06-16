Комбат рассказал о прорыве обороны ВСУ через слабые участки в Константиновке

Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным Задон сообщил, что российским подразделениям удалось прорвать оборону ВСУ в Константиновке ДНР, используя маневрирование и удары по наиболее уязвимым участкам обороны противника. Об этом он рассказал на видео Минобороны России.

По словам военнослужащего, перед штурмом российские бойцы одновременно оказывали давление на нескольких направлениях, чтобы дезориентировать противника и выявить слабые места. После этого основной удар был нанесен по одному из таких участков.

«Мы применили маневры по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда сделали упор. Так мы зашли на теплицы. С теплиц все началось. Зачистили их, закрепились», - рассказал Задон.

Он отметил, что оборона ВСУ строилась на плотном минировании местности и активном применении FPV-дронов. Для противодействия этому российские подразделения вели непрерывную разведку, выявляли пункты управления беспилотниками, места взлета и посадки дронов, после чего по ним наносились удары авиацией и артиллерией.

По словам командира батальона, после подавления таких объектов российские штурмовые группы наращивали темп продвижения и занимали новые позиции. В городской застройке бойцы передвигались короткими перебежками от здания к зданию, используя укрытия и избегая длительного пребывания на открытых участках.

«Противник моргнуть не успел, что настолько скоротечно разовьется наступление. За счет агрессии, движения, постоянного давления мы не прекращаем наступательные действия ни днем ни ночью. Опять же, повторюсь, хорошо работает дальняя разведка. То есть мы пресекаем попытки подтянуть резервы к нам, не даем им обеспечивать свои точки», - подчеркнул военнослужащий.

Командир добавил, что в ходе боев отличились многие военнослужащие подразделения. Так, одна из групп, заняв позицию у реки, не позволяла противнику перемещаться и, по его словам, уничтожила более 12 военнослужащих ВСУ. Еще один опорный пункт был взят после нескольких часов ожесточенного стрелкового боя.

По оценке Задона, Константиновка имеет важное значение для всей системы обороны ВСУ на данном участке фронта и остается одним из ключевых узлов в Краматорско-Дружковской агломерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.