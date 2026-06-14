В Россию за последние 20 лет переехало свыше 1,2 млн соотечественников

За последние 20 лет реализации Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию перебралось число участников, сравнимое с населением Владимирской или Пензенской областей. Об этом сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД России.

Согласно открытым источникам, в упомянутых регионах проживают 1,29 миллиона и 1,22 миллиона человек. Самыми популярными для переезда у прибывших стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области.

В министерстве также уточнили, что среди переселившихся соотечественников преобладают люди работоспособного возраста, имеющие детей и обладающие высшим или средним специальным образованием. Подчеркивается, что они успешно интегрировались в российское общество и внесли свой вклад в развитие страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на конец октября 2025 года поступило 2 275 заявлений от граждан ЕС на временное проживание в России. На данный момент эта цифра достигла примерно 3 400. За полгода количество заявлений выросло в 1,5 раза.