МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Россию за последние 20 лет переехало свыше 1,2 млн соотечественников

Самыми популярными для переезда у прибывших стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области.
Дарья Неяскина 16-06-2026 01:56
© Фото: Stefan Rampfeldpa, Global Look Press

За последние 20 лет реализации Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию перебралось число участников, сравнимое с населением Владимирской или Пензенской областей. Об этом сообщается в официальном канале Миграционной службы МВД России.

Согласно открытым источникам, в упомянутых регионах проживают 1,29 миллиона и 1,22 миллиона человек. Самыми популярными для переезда у прибывших стали Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области.

В министерстве также уточнили, что среди переселившихся соотечественников преобладают люди работоспособного возраста, имеющие детей и обладающие высшим или средним специальным образованием. Подчеркивается, что они успешно интегрировались в российское общество и внесли свой вклад в развитие страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на конец октября 2025 года поступило 2 275 заявлений от граждан ЕС на временное проживание в России. На данный момент эта цифра достигла примерно 3 400. За полгода количество заявлений выросло в 1,5 раза. 

#Россия #МВД #соотечественники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 