Володин: европейцы бегут в Россию из-за несогласия с политикой Запада

На конец октября 2025 года поступило 2 275 заявлений от граждан ЕС на временное проживание в РФ, сейчас же эта цифра достигла примерно 3 400.
Дарья Ситникова 02-05-2026 18:03
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Количество граждан стран ЕС, не согласных с проводимой западными государствами политикой и бегущих в РФ от навязываемых неолиберальных установок, растет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это говорит о том, что все больше граждан западных стран не согласны с проводимой политикой у них на родине», - написал он в своем Telegram-канале.

Володин рассказал, что на конец октября 2025 года поступило 2 275 заявлений от граждан ЕС на временное проживание в России. На данный момент эта цифра достигла примерно 3 400.

За полгода количество заявлений выросло в 1,5 раза. С его слов, интерес к России проявляют европейцы, разделяющие российские духовно-нравственные ценности, пишет aif.ru.

Ранее стало известно, что Британский экс-полицейский Марк Буллен, получивший в 2022 году российский паспорт, стал первым уроженцем Британии, лишенным гражданства из-за связей с Россией. Как заявили в МВД, лишение британского гражданства - это инструмент, используемый для защиты страны от «самых опасных людей».

