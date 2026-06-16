Турчак запретил чиновникам ИИ после презентации с трехногим ребенком

Чиновникам Республики Алтай отныне запрещено использовать ИИ для подготовки докладов и презентаций после инцидента во время заседания регионального правительства. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.

На заседании выступал председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Юрий Леонтьев. Он иллюстрировал свой доклад слайдами, на одном из которых Турчак заметил трехногого мальчика, а на другом - флаг США.

«У вас мальчик, который с папой, у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг США. Этих ляпов здесь предостаточно», - заметил Турчак.

Указав чиновнику на ошибки, глава региона потребовал исключить использование нейросети при подготовке официальных документов и презентаций.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в России не будут запрещать иностранные нейросети. Соответствующих положений нет в национальном законодательстве.