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Турчак запретил чиновникам ИИ после презентации с трехногим ребенком

Инцидент произошел во время доклада на заседании правительства.
Константин Денисов 16-06-2026 13:54
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: a_turchak, VK

Чиновникам Республики Алтай отныне запрещено использовать ИИ для подготовки докладов и презентаций после инцидента во время заседания регионального правительства. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.

На заседании выступал председатель комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Юрий Леонтьев. Он иллюстрировал свой доклад слайдами, на одном из которых Турчак заметил трехногого мальчика, а на другом - флаг США.

 

«У вас мальчик, который с папой, у него три ноги. Вы видели, да? Чиновник, который у вас на предпоследнем слайде сидел, у него за спиной флаг США. Этих ляпов здесь предостаточно», - заметил Турчак.

Указав чиновнику на ошибки, глава региона потребовал исключить использование нейросети при подготовке официальных документов и презентаций.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что в России не будут запрещать иностранные нейросети. Соответствующих положений нет в национальном законодательстве.

#искусственный интеллект #Алтай #Андрей Турчак
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