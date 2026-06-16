ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был пойман с поличным в момент закладки самодельного взрывного устройства на путях.

В Москве 11 июня был задержан агент СБУ, готовивший убийство сотрудника Минобороны РФ. Он был завербован в ЕС в обмен на обещание предоставления статуса беженца.