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ФСБ задержала готовившего теракт на железной дороге в Ярославской области

Злоумышленника взяли с поличным при закладке СВУ.
Константин Денисов 16-06-2026 09:27
© Фото: ФСБ России, РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Ярославской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», - говорится в сообщении.

Злоумышленник был пойман с поличным в момент закладки самодельного взрывного устройства на путях.

В Москве 11 июня был задержан агент СБУ, готовивший убийство сотрудника Минобороны РФ. Он был завербован в ЕС в обмен на обещание предоставления статуса беженца.

#Украина #ФСБ #Ярославская область #преступление
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