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В Крыму переименуют улицы, названные в честь «недружественных» деятелей

В названиях хотят увековечить российских героев.
Дима Иванов 16-06-2026 12:04
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Global Look Press

В Крыму хотят поменять наименования улиц, общественных пространств и учреждений, названных в честь «недружественных» России деятелей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил об этом по итогам заседания Ливадийского клуба в рамках фестиваля «Великое русское слово».

«Необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность <...> присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», - заявил Константинов.

Вопрос о названиях объектов, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России, рассмотрели на заседании Ливадийского клуба. Детальным изучением займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, который возглавляет историк Владимир Бобков.

Глава крымского Госсовета добавил, что чиновники не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но необходимо внимательно относиться к истории, расставляя правильные акценты, подчеркнул Константинов.

Ранее стало известно, что около 40% прибыли, вырученной от национализации имущества украинских олигархов, власти Крыма направили на нужды СВО.

#Россия #в стране и мире #Крым #названия
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