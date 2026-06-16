В Крыму хотят поменять наименования улиц, общественных пространств и учреждений, названных в честь «недружественных» России деятелей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил об этом по итогам заседания Ливадийского клуба в рамках фестиваля «Великое русское слово».

«Необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность <...> присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», - заявил Константинов.

Вопрос о названиях объектов, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России, рассмотрели на заседании Ливадийского клуба. Детальным изучением займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, который возглавляет историк Владимир Бобков.

Глава крымского Госсовета добавил, что чиновники не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но необходимо внимательно относиться к истории, расставляя правильные акценты, подчеркнул Константинов.

Ранее стало известно, что около 40% прибыли, вырученной от национализации имущества украинских олигархов, власти Крыма направили на нужды СВО.