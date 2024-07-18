Минобороны Армении будет сотрудничать с представителем ВС США

Представитель вооруженных сил США будет сотрудничать с Минобороны Армении. Информацию об это подтвердила в интервью изданию Hetq замгоссекретаря США Узра Зея.

«Это указывает на начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях», - приводит ее слова радио Sputnik.

Политик также подчеркнула, что Вашингтон приветствует углубление отношений в в оборонно-гражданской и сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что с 15 по 24 июля Армения и США проведут совместные военные учения Eagle Partner. Уточнялось, что целью маневров является повышение уровня взаимопонимания подразделений, которые совместно участвуют в международных миротворческих миссиях.