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Минобороны Армении будет сотрудничать с представителем ВС США

По словам замгоссекретаря США Зеи, это начало стратегического этапа в двусторонних отношениях.
Глеб Владовский 2024-07-18 11:24:25
© Фото: Константин Морозов, РИА Новости

Представитель вооруженных сил США будет сотрудничать с Минобороны Армении. Информацию об это подтвердила в интервью изданию Hetq замгоссекретаря США Узра Зея.

«Это указывает на начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях», - приводит ее слова радио Sputnik.

Политик также подчеркнула, что Вашингтон приветствует углубление отношений в в оборонно-гражданской и сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что с 15 по 24 июля Армения и США проведут совместные военные учения Eagle Partner. Уточнялось, что целью маневров является повышение уровня взаимопонимания подразделений, которые совместно участвуют в международных миротворческих миссиях.

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