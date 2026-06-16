В Приморье после обнаружения мертвой девочки на чердаке задержали подростка

В Приморье задержали подростка, который подозревается в убийстве 12-летней девочки , сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о помещении малолетнего подозреваемого в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Также следствие возбудило уголовное дело по факту халатности. По сообщению регионального УМВД РФ, подростки не состояли на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В июле 2025 года был задержан мужчина, который напал на 9-летнего мальчика с ножом в Сергиевом Посаде. После происшествия ребенка доставили в больницу. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.