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Мужчина ударил ножом в шею ребенка в Сергиевом Посаде

В минздраве Подмосковья рассказали «Звезде» о состоянии несовершеннолетнего.
Дима Иванов 2025-07-04 19:36:04
© Фото: sergievpnews, VK

В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом ребенка в область шеи. В минздраве Подмосковья рассказали «Звезде», что состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

По информации очевидцев в городских пабликах, взрослый мужчина подошел к мальчику сзади и ударил его ножом в шею.

«Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», - сообщили «Звезде» в минздраве Московской области.

Специалисты оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве. 

#в стране и мире #Московская область #медики #ножевое ранение #сергиев посад #нападение на ребенка
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