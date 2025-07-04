Мужчина ударил ножом в шею ребенка в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом ребенка в область шеи. В минздраве Подмосковья рассказали «Звезде», что состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

По информации очевидцев в городских пабликах, взрослый мужчина подошел к мальчику сзади и ударил его ножом в шею.

«Ребенок, пострадавший в происшествии в Сергиевом Посаде, доставлен в медучреждение. На данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», - сообщили «Звезде» в минздраве Московской области.

Специалисты оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь, добавили в ведомстве.