Подразделения группировки войск «Центр» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве также сообщили о продолжении боев на других участках фронта в ДНР. Так, в Красном Лимане штурмовые подразделения 25-й армии продолжают продвигаться в западном направлении и вести бои с украинскими формированиями. По данным Минобороны, подразделения 67-й дивизии заняли пять опорных пунктов и взяли под контроль 31 здание, включая церковь Иверской иконы Божией Матери.

Как утверждают в ведомстве, за сутки в районе Красного Лимана украинская сторона потеряла более 30 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, четыре пикапа и три наземных роботизированных комплекса.

Активные боевые действия продолжаются и в Константиновке. По данным Минобороны, штурмовые группы «Южной» группировки войск за сутки заняли 120 зданий. В юго-западной части города продолжаются бои с подразделениями 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

В ведомстве заявили, что за сутки в Константиновке были уничтожены до 100 украинских военнослужащих, пять бронемашин, включая канадский бронеавтомобиль Senator и американский MaxxPro, 19 пикапов, два артиллерийских орудия и 23 наземных роботизированных комплекса.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска и ударные беспилотники нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинской стороной. Кроме того, поражались места хранения, сборки и запуска дальнобойных беспилотников. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 153 районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.