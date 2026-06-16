Минобороны показало удары ФАБами по пунктам дислокации ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры авиаударов по пунктам временной дислокации украинских подразделений и пункту управления беспилотниками ВСУ. По данным ведомства, цели выявили в ходе разведывательных мероприятий.

Для поражения объектов экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также управляемую авиационную ракету ЛМУР.

Как сообщили в Минобороны, двумя авиабомбами ФАБ-1500 был поражен пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Николаевка в ДНР. Еще один удар ФАБ-1500 нанесли по пункту временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурово.

Кроме того, управляемой ракетой ЛМУР российские военнослужащие поразили пункт управления беспилотниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области.

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как после попаданий в районе застройки происходят мощные взрывы. В небо поднимаются крупные огненные вспышки и густые столбы дыма. Несколько ударов наносятся по отдельно стоящим зданиям и объектам. После детонации часть строений оказывается скрыта плотным дымом.

В ведомстве заявили, что средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение всех назначенных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.