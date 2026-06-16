МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало удары ФАБами по пунктам дислокации ВСУ

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей.
16-06-2026 11:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры авиаударов по пунктам временной дислокации украинских подразделений и пункту управления беспилотниками ВСУ. По данным ведомства, цели выявили в ходе разведывательных мероприятий.

Для поражения объектов экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также управляемую авиационную ракету ЛМУР.

Как сообщили в Минобороны, двумя авиабомбами ФАБ-1500 был поражен пункт временной дислокации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Николаевка в ДНР. Еще один удар ФАБ-1500 нанесли по пункту временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурово.

Кроме того, управляемой ракетой ЛМУР российские военнослужащие поразили пункт управления беспилотниками 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка Харьковской области.

На опубликованных кадрах объективного контроля видно, как после попаданий в районе застройки происходят мощные взрывы. В небо поднимаются крупные огненные вспышки и густые столбы дыма. Несколько ударов наносятся по отдельно стоящим зданиям и объектам. После детонации часть строений оказывается скрыта плотным дымом.

В ведомстве заявили, что средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили успешное поражение всех назначенных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #Пункты дислокации
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 