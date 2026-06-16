Украина использует истребители МиГ-29 в качестве элемента ПВО. Отказ Варшавы от передачи техники стал для Киева чувствительным решением, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Истребители не в самом лучшем состоянии. Украина их использует как самолеты ПВО», - сказал Кнутов в разговоре со «Звездой».

Переданные Киеву истребители F-16 и Mirage чаще применяются в качестве ударных, так как США передали ВСУ тысячи авиабомб с управляемым модулем планирования.

«Конечно, для киевского режима это в определенной степени удар», - подчеркнул специалист.

По его мнению, причиной разногласий между сторонами стало решение Украины присвоить одной из своих бригад наименование, связанное с бандеровцами.

«Это вызвало резкое недовольство непосредственно в Польше», - подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что до отмены этого решения Варшава не станет передавать Киеву истребители. Комментируя сообщения о заинтересованности Польши в украинских технологиях беспилотников, Кнутов заявил, что Варшаву в первую очередь могут интересовать не сами технологии, а практический опыт их применения.

«Для Польши было бы интересно использование дронов в тех или иных боевых условиях - дроны противовоздушной обороны, дроны для разведки, сочетание и использование дронов как ударных средств», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что большинство используемых Украиной разработок имеют иностранное происхождение. Собственных технологий у Киева почти нет.

По словам Кнутова, украинская сторона также занимается доработкой программного обеспечения и адаптацией отдельных гражданских решений для военных задач.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29 до тех пор, пока Киев не поделится с польской стороной технологиями в сфере беспилотных летательных аппаратов. До этого президент Кароль Навроцкий угрожал лишить главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за решения Киева увековечить память деятелей УПА*.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.