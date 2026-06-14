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ФСБ задержала оренбуржца, собиравшего данные для украинской разведки

По данным ЦОС ФСБ России, задержанный передавал данные о критически важных объектах инфраструктуры для нанесения по ней ударов беспилотниками.
Андрей Юдин 16-06-2026 11:23
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России задержала в Оренбургской области россиянина, который собирал для украинской разведки данные об объектах критически важной инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, юноша «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами». В его телефоне сотрудники ФСБ нашли переписку с куратором ГУР МО Украины.

Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ведомства задержали подозреваемого, который готовил теракт на железной дороге в Ярославской области. Кроме того, ФСБ задержала агента СБУ, который готовил убийство сотрудника Минобороны РФ.

#Украина #ФСБ #Оренбургская область #Задержание
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