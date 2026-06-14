ФСБ задержала оренбуржца, собиравшего данные для украинской разведки

ФСБ России задержала в Оренбургской области россиянина, который собирал для украинской разведки данные об объектах критически важной инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, юноша «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами». В его телефоне сотрудники ФСБ нашли переписку с куратором ГУР МО Украины.

Следственный отдел УФСБ России по Оренбургской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ведомства задержали подозреваемого, который готовил теракт на железной дороге в Ярославской области. Кроме того, ФСБ задержала агента СБУ, который готовил убийство сотрудника Минобороны РФ.