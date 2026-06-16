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Великобритания расширила антироссийские санкции

Под новые ограничения попали в том числе «Яндекс Банк» и «WВ Банк».
Константин Денисов 16-06-2026 11:04
© Фото: Li Ying, XinHua, Global Look Press

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции. Об этом сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

Всего ограничения коснулись 43 физических и юридических лиц. Среди них оказались такие организации, как «Яндекс Банк», «WВ Банк», «Росгосстрах» и другие.

Кроме того, в список попали четыре иностранные компании - из Китая, Турции, Таиланда и Нигерии, которые, по мнению британских властей, оказывают поддержку России в стратегических секторах экономики.

Что касается физических лиц, то санкции введены против девяти человек, которых подозревают в работе на российскую разведку. Все находящиеся в Британии счета указанных организаций заморожены.

Накануне стало известно о том, что ЕС ввел новые санкции против более 80 физических лиц и организаций из России.

#Россия #в стране и мире #санкции #Великобритания
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