ЕС ввел новые санкции против более 80 физических лиц и организаций из России

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Об этом сообщил Совет ЕС.

В новый список ограничений попали свыше 80 физических и юридических лиц. В числе прочих в нем оказался бывший омбудсмен России, адвокат Павел Астахов.

Также санкции коснулись генерального прокурора РФ, некоторых журналистов и блогеров, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко и индустриального директора госкорпорации.

Из организаций ограничения введены против компании «Лукойл - Западная Сибирь», Президентского фонда культурных инициатив, компании «Газпромнефть шиппинг», головной компании российской Ntechlab и других.

Ранее сообщалось, что в Италии впервые выступили за постепенное смягчение и отмену антироссийских санкций.