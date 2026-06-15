МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС ввел новые санкции против более 80 физических лиц и организаций из России

Ограничения коснулись в том числе бывшего омбудсмена Астахова.
Константин Денисов 15-06-2026 14:23
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. Об этом сообщил Совет ЕС.

В новый список ограничений попали свыше 80 физических и юридических лиц. В числе прочих в нем оказался бывший омбудсмен России, адвокат Павел Астахов.

Также санкции коснулись генерального прокурора РФ, некоторых журналистов и блогеров, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко и индустриального директора госкорпорации.

Из организаций ограничения введены против компании «Лукойл - Западная Сибирь», Президентского фонда культурных инициатив, компании «Газпромнефть шиппинг», головной компании российской Ntechlab и других.

Ранее сообщалось, что в Италии впервые выступили за постепенное смягчение и отмену антироссийских санкций.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #санкции #Павел Астахов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 