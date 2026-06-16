Дипломат Долгов назвал решение суда в Гааге доказательством правоты России

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов прокомментировал вынесенное в пользу Москвы решение суда в Гааге по арбитражному разбирательству с Украиной о правах России в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.

По словам дипломата, практическое значение решения заключается в том, что основные претензии украинской стороны не получили поддержки арбитража.

«Практическая польза в первую очередь - все претензии Украины практически, они отвергнуты... Зафиксирована правота позиции российской, собственно, о чем мы и говорили все эти годы», - заявил Долгов в комментарии телеканалу «Звезда».

Дипломат также напомнил, что инициатором разбирательства выступила украинская сторона.

«Тем более инициатором этого разбирательства была Украина, как известно. Вот она и проиграла его поэтому, что лишний раз подчеркивает правильность нашей позиции», - сказал посол.

Ранее Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. В МИД РФ заявили, что арбитраж вынес единогласное решение, и назвали итог разбирательства убедительной победой России. В ведомстве отметили, что многочисленные требования Украины были отвергнуты. По данным министерства, арбитраж отказал Киеву в требованиях, касавшихся ресурсов в акватории Крыма и Приазовья, а также статуса Керченского пролива и Азовского моря.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Гаагского суда о суверенитете РФ над крымскими водами словами «нам обещали "Гаагу" - мы ее получили».

Украина инициировала арбитражное разбирательство против России в 2016 году в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.