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Стало известно о ссоре Киева с США на спецсессии Генассамблеи ООН

В конфликт оказались втянуты и европейские спонсоры Украины.
Константин Денисов 15-06-2026 09:40
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Украина и ее европейские союзники поругались с Вашингтоном во время спецсессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.

Причиной стала резолюция по украинскому конфликту. США потребовали исключить из нее пункт о приверженности территориальной целостности Украины.

«То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», - рассказал Алимов.

Мероприятие прошло в феврале 2026 года. Ранее президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с Владимиром Путиным пообещал оказать давление на Владимира Зеленского для ускорения процесса урегулирования конфликта.

#в стране и мире #ООН #Украина #сша
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