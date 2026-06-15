Стало известно о ссоре Киева с США на спецсессии Генассамблеи ООН

Украина и ее европейские союзники поругались с Вашингтоном во время спецсессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Алимов.

Причиной стала резолюция по украинскому конфликту. США потребовали исключить из нее пункт о приверженности территориальной целостности Украины.

«То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», - рассказал Алимов.

Мероприятие прошло в феврале 2026 года. Ранее президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с Владимиром Путиным пообещал оказать давление на Владимира Зеленского для ускорения процесса урегулирования конфликта.