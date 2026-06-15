Трамп оценил роль Путина и Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сыграли значимую роль в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что Трамп сделал это заявление во время празднования своего 80-летия. В то же время он раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его нападки, которые едва не сорвали окончательное соглашение. Американский лидер подчеркнул, что премьер должен быть благодарен Вашингтону за сделку. В противном случае у Тегерана было бы ядерное оружие.

«Он очень сложный парень», - цитирует слова Трампа Life.

Ранее в МИД Ирана заявили о своей победе в конфликте с США. Согласно проекту меморандума, США обязуются, в том числе придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела Ирана и уважению суверенитета, а также вывести свои войска из близких к Исламской республике регионов.