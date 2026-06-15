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Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в конце 2026 года

Первая короткая рабочая неделя будет в начале ноября, а вторая - с 28 по 30 декабря.
Глеб Владовский 15-06-2026 04:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россиян в 2026 году ожидают еще две короткие рабочие недели. Такие данные следуют из производственного календаря.

Уточняется, что первая короткая рабочая неделя выпадет на начало ноября. Она продлится со 2-го по 3-е число, а также с 5-го по 6-е. В середине недели состоится День народного единства.

Вторая рабочая неделя выпадет на конец декабря. Она продлится со 28-го по 30-е число. А с четверга, 31 декабря, начнутся продолжительные новогодние праздники.

Ранее директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне будут работать этим летом 65 дней. Это на два дня больше, чем в прошлом году.

#в стране и мире #россияне #выходные #короткая рабочая неделя #производственный календарь #2026 год
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