Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях в конце 2026 года

Россиян в 2026 году ожидают еще две короткие рабочие недели. Такие данные следуют из производственного календаря.

Уточняется, что первая короткая рабочая неделя выпадет на начало ноября. Она продлится со 2-го по 3-е число, а также с 5-го по 6-е. В середине недели состоится День народного единства.

Вторая рабочая неделя выпадет на конец декабря. Она продлится со 28-го по 30-е число. А с четверга, 31 декабря, начнутся продолжительные новогодние праздники.

Ранее директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными россияне будут работать этим летом 65 дней. Это на два дня больше, чем в прошлом году.