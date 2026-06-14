СNN: Нетаньяху добивается срочной встречи с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается организации личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN.



В материале отмечается, что израильский лидер стремится провести переговоры с американским лидером на фоне возможного обострения ситуации, связанной с диалогом вокруг иранской ядерной программы, а также соблюдением режима прекращения огня с ливанской группировкой «Хезболла».

По данным источника телеканала, Нетаньяху планирует встретиться с Трампом уже в ближайшие выходные, сразу после того, как глава Белого дома вернется с саммита G7.

Накануне сообщалось, что американский лидер созвонился с премьер-министром Израиля и рассказал ему «неприятную» новость о близости подписания мирного соглашения с Исламской Республикой. Отмечается, что Нетаньяху, когда начинал конфликт с Ираном, представлял его окончание совсем иначе. По его мнению, что война должна была привести к смене режима в Исламской Республике.