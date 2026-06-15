Свыше 242 тысяч человек сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Свыше 242 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по иностранным языкам, биологии и географии 15 июня. Такие данные опубликовала пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человек», - цитирует заявление 360.ru.

Отмечается, что 134 тысячи учеников будут сдавать экзамен по биологии. На выполнение 28 заданий им выделят три часа и 55 минут. Более 24 тысяч человек планируют сдавать географию. Им предстоит выполнить 29 заданий за три часа.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. Первыми свои баллы узнали ученики, сдававшие историю, литературу и химию.