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Свыше 242 тысяч человек сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

На выполнение заданий ЕГЭ по биологии выпускникам отведут почти четыре часа.
Глеб Владовский 15-06-2026 03:17
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Свыше 242 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по иностранным языкам, биологии и географии 15 июня. Такие данные опубликовала пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человек», - цитирует заявление 360.ru.

Отмечается, что 134 тысячи учеников будут сдавать экзамен по биологии. На выполнение 28 заданий им выделят три часа и 55 минут. Более 24 тысяч человек планируют сдавать географию. Им предстоит выполнить 29 заданий за три часа.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. Первыми свои баллы узнали ученики, сдававшие историю, литературу и химию.

#в стране и мире #ЕГЭ #биология #рособрнадзор #география #иностранные языки
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