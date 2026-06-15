Орбан высмеял запрет венгерского парламента сновать стать премьер-министром

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами. Об этом он сообщил в интервью порталу Index.

Парламент Венгрии принял поправку к конституции, ограничивающую пребывание на посту премьер-министра больше двух сроков, что фактически направлено против Орбана, который единственный занимал этот пост шесть раз.

«Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди», - заявил экс-премьер.

По его словам, есть только один способ сделать так, чтобы народ не выбрал того или иного кандидата, - убедить людей не выбирать его. Это на последних выборах и сделала ныне правящая партия «Тиса». Он также добавил, что «когда правительство выставляет себя в смешном свете, это всегда ошибка».

Ранее Виктора Орбана переизбрали лидером венгерской партии «Фидес». Бывший премьер был единственным кандидатом на эту должность. Его переизбрали сроком на год.