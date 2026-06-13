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Орбана переизбрали лидером венгерской партии «Фидес»

Орбан заявил, что не собирается менять свои политические взгляды и по-прежнему считает своей миссией защищать суверенитет Венгрии.
Дарья Ситникова 13-06-2026 22:30
© Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переизбрали лидером венгерской партии «Фидес». Об этом сообщила пресс-служба партии.

Телеканал HirTV уточнил, что Орбан был единственным кандидатом на эту должность. Его переизбрали сроком на год. Он получил 729 голосов из 737 действительных бюллетеней.

Орбан после избрания заявил, что считает своей задачей передать партию молодому поколению как политическую силу, которая способна вновь побеждать на выборах. С его слов, в руководстве партии должна произойди смена поколений.

Поэтому он намерен обеспечить этот переход во время своего нового годичного мандата. Орбан подчеркнул, что не собирается менять свои политические взгляды и по-прежнему считает своей миссией защищать суверенитет Венгрии.

Премьер-министр республики Петер Мадьяр ранее заявил, что Венгрия выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Он добавил, что вступление Киева в Евросоюз затруднительно на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

#в стране и мире #Выборы #Венгрия #Виктор Орбан #переизбрание #фидес
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