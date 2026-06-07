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Неизвестные открыли огонь возле фестиваля в Огайо

Пострадавших из-за инцидента доставили в больницы, а полиция ищет подозреваемых в стрельбе.
Андрей Юдин 07-06-2026 02:56
© Фото: Stephen Zenner, Keystone Press Agency, Global Look Press

Недалеко от фестиваля Old West End в Толедо, штат Огайо, произошла стрельба, об этом сообщила полиция города.

«Прибыв на место, полицейские обнаружили множество жертв стрельбы. Многие пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для лечения», - говорится в заявлении.

На данный момент полицейские проводят расследование на территории Делавэр-авеню и Робинвуд-авеню, где случилось происшествие. Жителей и гостей Толедо просят избегать этого места. На месте работают правоохранительные органы, а следователи проводят работу над установлением обстоятельств инцидента.

В конце мая у Белого дома произошла стрельба. Секретная служба нейтрализовала стрелка, но два человека пострадали из-за инцидента. Кроме того, в районе Клермонт, Сан-Диего, в Исламском центре неизвестный открыл стрельбу. Впоследствии полиция города нейтрализовала злоумышленника.

#фестиваль #стрельба #сша #Огайо #Толедо
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