Рособрнадзор вынес предупреждения 19 российским вузам

В России 19 вузов получили предупреждения от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», - сообщила служба.

Предупреждения получили такие вузы, как Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Астраханская государственная консерватория и другие.

Данные о принятых мерах внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее четыре вуза получили предупреждения Рособрнадзора. Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.