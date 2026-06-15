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Рособрнадзор вынес предупреждения 19 российским вузам

Данные о принятых мерах внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.
Вероника Левшина 15-06-2026 20:34
© Фото: Стрингер, РИА Новости

В России 19 вузов получили предупреждения от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», - сообщила служба.

Предупреждения получили такие вузы, как Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, Астраханская государственная консерватория и другие.

Данные о принятых мерах внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее четыре вуза получили предупреждения Рособрнадзора. Предостережения получили Белгородский государственный аграрный университет имени Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.

#в стране и мире #требования #рособрнадзор #Российские вузы #предостережения
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