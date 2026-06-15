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Патрушев: Зеленского контролируют спонсируемые Западом неонацистские группировки

Как отметил помощник президента РФ, население Украины буквально находится под оккупацией собственного режима.
Тимур Юсупов 15-06-2026 19:17
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Global Look Press

Главу киевского режима Владимира Зеленского полностью контролируют спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские группировки. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

По словам чиновника, данные марионеточные сообщества держат в страхе население Украины, фактически оккупировав страну.

«Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию», - указал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что «наследники Геббельса» занимаются искажением происходящих событий, выставляя российско-украинский конфликт, как «завоевание». Подобные «сказки» не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тщетных попытках Зеленского строить из себя Рэмбо.

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Владимир Зеленский #николай патрушев #Неонацизм
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