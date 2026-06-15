Главу киевского режима Владимира Зеленского полностью контролируют спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские группировки. Об этом в беседе с «Российской газетой» заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

По словам чиновника, данные марионеточные сообщества держат в страхе население Украины, фактически оккупировав страну.

«Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население в страхе и полностью контролируют Зеленского. По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию», - указал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что «наследники Геббельса» занимаются искажением происходящих событий, выставляя российско-украинский конфликт, как «завоевание». Подобные «сказки» не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о тщетных попытках Зеленского строить из себя Рэмбо.