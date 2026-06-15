Врач-гериатр оценил когнитивные тесты, которые прошел Трамп

Когнитивные способности президента США Дональда Трампа снижаются. К такому мнению пришел врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в интервью aif.ru.

По словам Новоселова, выраженные когнитивные нарушения появляются тогда, когда человеку постоянно необходима помощь. Он привел в пример экс-главу белого дома Джо Байдена, который находился в «состоянии синдрома приобретенного слабоумия». Однако Трамп проявляет активность и самостоятельно принимает активность, что доказывает отсутствие у американского лидера деменции, но когнитивные способности все же снижаются.

«Раньше мысль Трампа была более сохранной, целостной, имела конструкцию: если он начинал о чем-то говорить, то говорил именно об этом. Теперь же он начинает про одно, а в итоге заканчивает другим. Высказывания становятся короче», - отметил врач.

Также президент начал засыпать в присутствии людей, что говорит о слишком высокой нагрузке на мозг, который требует отдых. По словам эксперта, тесты на когнитивные способности, которые Трамп дважды проходил, направлены на оценку речи, внимания и памяти и не измеряют интеллект и уровень его развития.

«А утверждения Трампа, будто он обладает высоким интеллектом по сравнению со своей администрацией и окружением, говорят исключительно о его высокомерии», - подытожил Новоселов.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил в телеграмме президента США Дональда Трампа с юбилеем. Ему исполнилось 80 лет.