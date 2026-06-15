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«Герань» поразила производство боевых частей для украинских дронов и ракет

Высокоточный удар нанесли по одному из зданий бывшего завода ЧАО «Промсвязь».
15-06-2026 18:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры удара по одному из украинских военных производств. Целью стало здание на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь».

«Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп"», - говорится в сообщении. 

Отмечено, что специалисты войск беспилотных систем применили дрон-камикадзе «Герань-2». Удар наносился в ночь на 15 июня. Полное уничтожение намеченной цели подтверждают мониторинговые каналы противника, скриншоты с которых приведены в видео от МО РФ.  

Российское оборонное ведомство уточнило, что располагающиеся в пораженном здании фирмы специализировались на производстве боевых частей. Их применяли в беспилотниках большой дальности, а также в различных ракетах. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #военное производство #Герань-2
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