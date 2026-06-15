МО РФ показало клубы дыма и пламя после удара по электростанции врага

Минобороны России сообщило о поражении важного энергетического объекта в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что объект использовался в интересах ВСУ.

Ураинскую электростанцию удалось поразить специалистам войск беспилотных систем. Они применили беспилотные летательные аппараты «Герань», уточнили в МО РФ.

Российское оборонное ведомство добавило, что цель находилась в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. На опубликованном видео можно наблюдать клубы дыма и пламя, которое видно как в обычном режиме, так и при помощи тепловизора.

Ранее сообщалось, что «Герань» разнесла в клочья патрульный катер ВСУ. Отмечено, что цель находилась в акватории Черного моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.