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МО РФ показало клубы дыма и пламя после удара по электростанции врага

Электростанцию в района Зеленодольска в Днепропетровской области поразили при помощи БПЛА «Герань».
15-06-2026 11:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении важного энергетического объекта в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что объект использовался в интересах ВСУ. 

Ураинскую электростанцию удалось поразить специалистам войск беспилотных систем. Они применили беспилотные летательные аппараты «Герань», уточнили в МО РФ.

Российское оборонное ведомство добавило, что цель находилась в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. На опубликованном видео можно наблюдать клубы дыма и пламя, которое видно как в обычном режиме, так и при помощи тепловизора.

Ранее сообщалось, что «Герань» разнесла в клочья патрульный катер ВСУ. Отмечено, что цель находилась в акватории Черного моря.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #зеленодольск #Днепропетровская область #Герань
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