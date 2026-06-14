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Оператор «Северного потока - 2» оспорил запрет ЕС на импорт газа из России

В иске компания Nord Stream 2 AG отметила шесть нарушений европейского законодательства, которые необходимо оспорить.
Вероника Левшина 15-06-2026 15:37
© Фото: Horst Galuschka, dpa, Global Look Press

Оператор «Северного потока - 2» подал иск в суд Евросоюза с целью отмены решения ЕС о запрете поставок газа из России. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Компания Nord Stream 2 AG обратилась в суд 27 апреля. В качестве ответчиков указаны Европарламент и Совет Евросоюза. Компания намерена отменить регламент №2026/261, который приняли 26 января 2026 года. В документе указывается, что исключается импорт природного газа из РФ и подготавливается исключение импорта российской нефти.

В иске отметили шесть нарушений европейского законодательства, которые необходимо оспорить.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин сообщил, что Лондону пришлось оправдываться перед Брюсселем за разрешение на импорт дизтоплива и керосина, которые получены из российской нефти в третьих странах. По его словам, британцам пришлось обещать отменить лицензию при первой возможности. 

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