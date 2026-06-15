Совет ЕС опубликовал имена попавших под санкции блогеров и журналистов из РФ

Совет ЕС опубликовал имена российских блогеров и журналистов, в отношении которых были введены санкции за участие в «дестабилизирующей деятельности России». Перечень попавших под международные ограничения медийных личностей приводит RT.

Согласно официальному документу, преследованию подверглись автор проекта Sasha Meets Russia Александра Йост, военблогер Кирилл Федоров, публицист Роман Антоновский, писатель и журналист Игорь Мальцев, телеведущий Анатолий Кузичев, а также документалист Ольга Кирий, недавно выпустившая фильм «Старобельск. Дети не должны погибать».

Отмечается, что многие из попавших в санкционный список журналистов сотрудничали с изданием RT.

Ранее под новые санкции ЕС попали более 80 физических лиц и организаций из России. В числе прочих в списке оказался бывший омбудсмен России, адвокат Павел Астахов.