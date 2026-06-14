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Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась в 35 лет от сердечного приступа

Девушке стало плохо на утро после дня рождения, медики не смогли ее спасти.
Вероника Левшина 15-06-2026 17:20
© Фото: irtemece, Instagram*

Турецкая актриса Эдже Иртем, сыгравшая в сериале «Клюквенный щербет», умерла от сердечного приступа. Об этом сообщило издание Haber7.

В 12 часов дня актрисе стало плохо. Прибывшие медики не смогли спасти девушку. Ей было 35 лет.

Отмечается, что накануне, 14 июня, Иртем отмечала свой день рождения.

Актриса окончила музыкальный факультет Яшарского университета в Измире. Позже обучалась актерскому мастерству в Стамбуле в Культурном центре Садри Алышика.

Широкую известность актрисе принесли роли в популярных турецких сериалах «Клюквенный щербет», «Запретный плод», «Мистер Ошибка» и «Семья».

* Деятельность компании Meta Platforms  Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #актриса #Турция #Сердечный приступ #сериал
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