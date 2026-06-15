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Росавиация запретила ночные рейсы из РФ в Иран

Запрет действует до 24 июня.
Глеб Владовский 15-06-2026 01:54
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress

В России временно запретили ночные перелеты из страны в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», - цитирует заявление 360.ru.

В ведомстве подчеркнули, что решения о выполнении рейсов в остальное время должны приниматься на основаниях оценки рисков. Кроме того, отмечается, что эти ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации обратили внимание на то, что иностранные авиакомпании увеличили количество заправок в российских аэропортах для снижения расходов в условиях роста цен на топливо за границей.

#Россия #в стране и мире #Иран #Запрет #росавиация #ночные рейсы
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