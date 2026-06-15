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Опубликованы кадры боев за Константиновку в ДНР

Подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады продвигаются вперед, выбивая боевиков с позиций в городе.
15-06-2026 14:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с боями за город Константиновка на территории Донецкой Народной Республики. Российские штурмовики из 4-й отдельной мотострелковой бригады продвигаются вперед, приближая день освобождения города.

Враг засел в подвалах и квартирах многоэтажных домов города. Неприятеля, находящегося на верхних этажах, поражают беспилотниками и артиллерией. А позиции противника на нижних этажах и в подвалах разрушают при помощи доработанных противотанковых мин ТМ-62, которые забрасывают в помещения, которые надо уничтожить. 

Расчеты разведывательных беспилотников при этом выступают в роли «глаз», выявляя цели и корректируя огонь. Дроноводы осуществляют мониторинг хода боев в городе в режиме реального времени. 

Ранее операторы российских беспилотников поделились кадрами уничтожения боевиков ВСУ в Константиновке. Они поразили несколько пунктов управления БПЛА, бронетехнику, автомобили с боевиками. Также были ликвидированы НРТК, используемые для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #4 омбр #Константировка
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