Опубликованы кадры боев за Константиновку в ДНР

Минобороны России продемонстрировало видео с боями за город Константиновка на территории Донецкой Народной Республики. Российские штурмовики из 4-й отдельной мотострелковой бригады продвигаются вперед, приближая день освобождения города.

Враг засел в подвалах и квартирах многоэтажных домов города. Неприятеля, находящегося на верхних этажах, поражают беспилотниками и артиллерией. А позиции противника на нижних этажах и в подвалах разрушают при помощи доработанных противотанковых мин ТМ-62, которые забрасывают в помещения, которые надо уничтожить.

Расчеты разведывательных беспилотников при этом выступают в роли «глаз», выявляя цели и корректируя огонь. Дроноводы осуществляют мониторинг хода боев в городе в режиме реального времени.

Ранее операторы российских беспилотников поделились кадрами уничтожения боевиков ВСУ в Константиновке. Они поразили несколько пунктов управления БПЛА, бронетехнику, автомобили с боевиками. Также были ликвидированы НРТК, используемые для доставки продовольствия и боеприпасов на позиции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.