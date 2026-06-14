Политолог: и Каллас, и фон дер Ляйен хотят задавать тон дипломатии ЕС

Конфликт главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен строится на том, что они соревнуются за право определять европейскую внешнюю политику и задавать тон дипломатии ЕС, при этом их политический вес различен. Об этом рассказал «Звезде» политолог-международник Михаил Кучеров.

По мнению политолога, противостояние Каллас и фон дер Ляйен - это аппаратная борьба за сферы влияния. Она обострилась из-за того, что органы, которые они возглавляют, пересекаются в своих полномочиях.

«Разница в политическом весе между этими двумя чиновницами очень большая внутри Евросоюза. Есть стремление ее устранить», - объяснил Кучеров.

По его словам, это - институциональное «перетягивание каната». Фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию и хочет сделать ее главным геополитическим игроком, который руководит антикризисными реакциями ЕС на ситуацию в мире. Это ущемляет мандат Каллас, которая занимает пост высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности.

«По сути, фон дер Ляйен забирает у Каллас дипломатические функции», - рассказал Кучеров.

Кроме этого, по словам политолога, фон дер Ляйен планирует создать отдельное разведподразделение внутри Еврокомиссии. Каллас против этого, потому что ей это кажется вмешательством в ее дела, в ее ведомство. Она говорит о том, что уже есть разведцентр, который успешно работает под ее управлением. Она не хочет никаких «интервенций» извне.

«Дальше борьба за первенство. Когда происходит какой-то международный кризис - обе стараются перехватить инициативу и как можно скорее опубликовать заявление от имени Евросоюза <...> чтобы застолбить за собой право определять европейскую внешнюю политику и задавать тон дипломатии ЕС», - отметил политолог.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг Каллас могла инициировать фон дер Ляйен. Отмечается, что глава ЕК ни раз выполняла функцию главного голоса ЕС, хотя это входит в полномочия Каллас. Подобное поведение постепенно вытесняло евродипломата с ее позиций и разожгло конфликт между еврокомиссией и внешнеполитическим ведомством ЕС.

До этого страны ЕС стали рассматривать возможность сокращения полномочий Каллас и коренную реорганизацию дипломатической службы Европейского союза. Целью таких изменений является желание «повысить эффективность реагирования блока на геополитические вызовы».