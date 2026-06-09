Песков: точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в РФ пока нет

Точной даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Россию пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Уиткоффа и Кушнера в Кремле будут рады видеть в любой момент. Однако в настоящее время «посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе».

«Точной даты приезда к нам пока нет. Вместе с тем мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России», - отметил Песков в разговоре с журналистами.

Стало известно, что контакты с американской стороной продолжаются. По словам Пескова, то же самое и с украинскими переговорщиками.

«Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», - поделился представитель Кремля.

Кроме того, американская сторона не передавала российской содержания разговора Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков предположил, что если бы этот разговор был содержательным, была бы в нем какая-то новая информация, то американские переговорщики оперативно бы все передали.

Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог РФ и США носит многоплановый характер.