Эксперт: Израиль постарается всеми силами затянуть блокаду Ирана

Израиль постарается затянуть блокаду Ирана, несмотря на соглашение о перемирии между Тегераном и Вашингтоном. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его мнению, больше от сделки в выигрыше остался Иран, который показал, что может успешно сопротивляться такому гегемону, как США. По сути, нерешенным остался только вопрос с ядерной программой Тегерана. Израиль такое положение дел не устраивает.

«Израиль, конечно, сделает все, чтобы сорвать перемирие. Это, во-первых, нанесение ударов по "Хезболле" в Ливане. Кроме того, я думаю, они будут активно работать с американской стороной, чтобы убедить их как-то затянуть вариант блокады Ирана, чтобы нанести экономическое поражение», - сказал эксперт.

Багдасаров также отметил, что Иран не бросит «Хезболлу» и будет продолжать настаивать на включении в итоговый меморандум пункта о запрете ударов со стороны Израиля.

Соглашение между США и Ираном было подписано в ночь на 15 июня (по московскому времени).