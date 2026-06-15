МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт: Израиль постарается всеми силами затянуть блокаду Ирана

Вашингтон и Тегеран подписали соглашение о долгосрочном перемирии.
Константин Денисов 15-06-2026 11:24
© Фото: IMAGO, Matrix Images, Gent Shkul, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Израиль постарается затянуть блокаду Ирана, несмотря на соглашение о перемирии между Тегераном и Вашингтоном. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его мнению, больше от сделки в выигрыше остался Иран, который показал, что может успешно сопротивляться такому гегемону, как США. По сути, нерешенным остался только вопрос с ядерной программой Тегерана. Израиль такое положение дел не устраивает.

«Израиль, конечно, сделает все, чтобы сорвать перемирие. Это, во-первых, нанесение ударов по "Хезболле" в Ливане. Кроме того, я думаю, они будут активно работать с американской стороной, чтобы убедить их как-то затянуть вариант блокады Ирана, чтобы нанести экономическое поражение», - сказал эксперт.

Багдасаров также отметил, что Иран не бросит «Хезболлу» и будет продолжать настаивать на включении в итоговый меморандум пункта о запрете ударов со стороны Израиля.

Соглашение между США и Ираном было подписано в ночь на 15 июня (по московскому времени). 

#сша #Израиль #Иран #Хезболла #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 