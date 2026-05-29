Россияне смогут пожаловаться на маркетплейсы через «Госуслуги»

Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы на портале «Госуслуги». Роспотребнадзор совместно с Минцифры начинают эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе портала. Нововведение призвано защитить права потребителей.

Покупатели смогут в режиме онлайн решать типовые проблемы, возникающие с продавцами, в досудебном порядке. В книгу жалоб можно будет сообщить о некачественном товаре, проблемами с его доставкой и других инцидентах. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет пользователя «Госуслуг».

Обращение предлагается подавать при отказе в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, отказе в возврате стоимости и превышении срока возврата денежных средств за отмененный заказ. Для подачи заявления покупатель сможет воспользоваться «Формой подачи обращений» или обратиться к государственному информационному ресурсу Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы обяжут открывать пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России» либо направлять товары туда напрямую для доставки их потребителю. Проект о поддержке «Почты России» существенно расширит ее функционал. Помимо прочего, в отделениях можно будет купить безрецептурные лекарственные препараты, оплатить услуги банков без комиссии и многое другое.