Набиуллина выступит с заявлением по денежно-кредитной политике 19 июня

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит с заявлением по кредитно-денежной политике ведомства на пресс-конференции 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в пресс-центре ЦБ и начнется в 15.00 по московскому времени. Ему будет предшествовать заседание совета директоров банка по соответствующему вопросу.

Набиуллина пропустила ПМЭФ и была исключена из числа спикеров буквально накануне своего выступления. Отсутствие главы ЦБ объяснили ее болезнью. После форума в Петербурге она также отсутствовала на конференции НАУФОР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не строить теорий заговора вокруг больничного Набиуллиной.