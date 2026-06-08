«Герань» разнесла в клочья патрульный катер ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского патрульного катера. Это сделали специалисты войск беспилотных систем.

Отмечено, что вражеский катер находился в Черном море. Его ликвидировали с применением беспилотника-камикадзе «Герань».

Российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором задокументировано прямое попадание. Оно вызвало яркий взрыв, полностью уничтоживший неприятельский катер.

Ранее сообщалось, что наши «Герани» сожгли украинскую солнечную электростанцию. МО РФ уточняло, что станция использовалась в интересах ВСУ. Она находилась в районе населенного пункта Старозаводское в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.