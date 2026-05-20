МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет Д-30 разбил технику ВСУ в районе Орехова

После выполнения огневой задачи расчет гаубицы Д-30 замаскировал орудие и ушел в укрытие.
20-05-2026 14:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированную технику ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, артиллеристы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии продолжают наносить удары по объектам украинских формирований вблизи Орехова. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц поражают бронетехнику, склады боеприпасов, огневые позиции и укрытия противника.

Во время очередной боевой задачи оператор разведывательного беспилотника обнаружил скрытую технику ВСУ в районе Орехова. После дополнительной разведки координаты цели оперативно передали на командный пункт, где было принято решение нанести артиллерийский удар.

Расчет Д-30 быстро выдвинулся на огневую позицию и в течение нескольких минут подготовил орудие к стрельбе. После корректировки артиллеристы нанесли точный огневой удар по выявленной цели.

Объективный контроль с беспилотника подтвердил уничтожение замаскированной техники противника. После завершения стрельбы расчет замаскировал орудие и покинул позицию, укрывшись от возможного ответного огня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #д-30 #Днепр #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 