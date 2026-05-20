Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированную технику ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, артиллеристы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии продолжают наносить удары по объектам украинских формирований вблизи Орехова. Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц поражают бронетехнику, склады боеприпасов, огневые позиции и укрытия противника.

Во время очередной боевой задачи оператор разведывательного беспилотника обнаружил скрытую технику ВСУ в районе Орехова. После дополнительной разведки координаты цели оперативно передали на командный пункт, где было принято решение нанести артиллерийский удар.

Расчет Д-30 быстро выдвинулся на огневую позицию и в течение нескольких минут подготовил орудие к стрельбе. После корректировки артиллеристы нанесли точный огневой удар по выявленной цели.

Объективный контроль с беспилотника подтвердил уничтожение замаскированной техники противника. После завершения стрельбы расчет замаскировал орудие и покинул позицию, укрывшись от возможного ответного огня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.