В МИД РФ назвали поводы для задержания россиян в странах Евросоюза

Россиянам стоит учитывать риски задержания под различными предлогами при поездке в ЕС и другие недружественные страны на фоне текущей геополитической ситуации, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Предлоги могут быть любыми - посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима"», - рассказал Климов.

Он также рекомендовал гражданам взвесить необходимость проезда через страны Евросоюза даже транзитом.

Глава консульского департамента отметил, что россиянам, планирующим отдых в европейских странах, необходимо учитывать увеличение очередей в визовых центрах. Кроме того, из-за внедрения биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны аэропортов ЕС рекомендуется рассчитывать, что больше времени уйдет на прохождение контроля.

Климов добавил о необходимости оформления документа о добровольном медицинском страховании за рубежом. Из-за его отсутствия все расходы по оказанию медицинской помощи в стране, где временно пребывает россиянин, и при репатриации на родину оплачивать будет только турист.

Ранее МИД РФ предупредил россиян об угрозе ареста в Таиланде по запросу США. Министерство предупредило граждан о бдительности во время туристических или деловых поездок в страну, так как Вашингтон активно проводит спецоперации для задержания граждан России на территории этого государства.