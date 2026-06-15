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ФСБ задержала кипрских брокеров, лишивших компании РФ семи миллиардов рублей

Под удар попали телекоммуникационные и топливно-энергетические компании страны.
Константин Денисов 15-06-2026 10:36
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники ФСБ России пресекли преступную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее - Zerich Securities Ltd.) и их сообщников. Злоумышленники провели махинации с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей.

Брокеры приобрели права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Вступив в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и используя поддельные документы, они обменяли замороженные депозитарные расписки США на акции российских компаний, причинив им ущерб в особо крупном размере.

Под данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, в ходе которых изъяты содержащие доказательства электронные носители, а также денежные средства в размере более 100 млн рублей.

Трое задержанных заключены под стражу, в отношении еще двоих суд вынес решение об избрании домашнего ареста. Следственные мероприятия по документированию преступной деятельности брокеров продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с СК РФ накрыли банду, контролировавшую 14 нелегальных онлайн-казино.

#финансы #Кипр #ФСБ РФ #мошенничество #брокеры
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