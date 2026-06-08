В России накрыли банду, контролировавшую 14 нелегальных онлайн-казино

ФСБ России совместно со Следственным комитетом РФ пресекли деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), члены которого контролировали работу сервисной платформы финансовых операций в ряде нелегальных онлайн-казино. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

В ходе следствия установили, что члены ОПС обеспечивали прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в 14 онлайн-казино. Отмечается, что они ежедневно осуществляли тысячи транзакций в интересах игровых площадок.

Силовики провели обыск в квартирах 24 членов преступной группировки и в четырех принадлежащих им офисных помещениях. В результате в квартирах подозреваемых были изъяты деньги, предметы роскоши, включая элитное авто. По последней информации, на имущество злоумышленников наложен арест.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержанные обвиняются по трем статьям - в организации и участии в преступном сообществе, незаконной организации и проведении азартных игр, а также в неправомерном обороте денежных средств.