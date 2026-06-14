В ФМБА назвали средний возраст донора в России

Средний возраст донора в России составляет 38 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

«По данным 2025 года, средний возраст донора в России - 38 лет. Самый молодой - 18 лет», - рассказали РИА Новости в ФМБА.

Отмечается, что есть случаи, когда донорами становились граждане в день своего совершеннолетия. Каждый год в нашей стране звание «Почетный донор России» получают более 21 тысячи человек. В 2025-м нагрудный знак был вручен 23,6 тысячам человек.

Напомним, 14 июня во всем мире отмечается День донора. Этот праздник посвящен тем людям, кто добровольно и безвозмездно сдают кровь для спасения других жизней.

Ранее в Минздраве России заявили, что каждый год количество доноров в России увеличивается на 5-7%. На данный момент в нашей стране работает более 300 организаций, занимающиеся сбором и переработкой донорской крови и ее компонентов.