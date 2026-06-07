В Минздраве рассказали о росте числа доноров в России

Каждый год количество доноров в России увеличивается на 5-7%. Об этом сообщила РИА Новости Татьяна Гапонова, первый заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России и главный внештатный специалист-трансфузиолог страны.

По ее словам, растет и число донаций. Медицинские учреждения по всей стране обеспечены необходимыми компонентами донорской крови для оказания помощи пациентам.

Эксперт добавила, что в РФ функционирует более 300 организаций, которые занимаются сбором и переработкой донорской крови и ее компонентов. Всемирный день донора крови традиционно отмечается 14 июня.

С 1 сентября в России станет возможной трансплантация спинного мозга, нервов и костей, а также их фрагментов. Об этом сообщил ранее Минздрав. Соответствующие изменения внесены в перечень объектов трансплантации.