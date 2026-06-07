Онколог дал советы, как безопасно загорать

Последствия солнечных ожогов проявляются обычно спустя много лет. Необходимо наблюдать за кожей и обращать внимание на то, нет ли каких-то растущих или новых пигментных новообразований, родинок, которые могут в итоге оказаться недоброкачественными. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал заведующий отделением онкодерматологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Игорь Самойленко.

«Солнечный ожог – это острое повреждение, краснота, боль. Мы обычно советуем использовать декспантенол – крем, который позволяет успокоить кожу и регенерировать ее, можно с витаминными добавками. Это основное средство, которое помогает уменьшить красноту, боль и воспаление», - посоветовал врач.

На вопрос о том, какие средства защиты от солнца надежнее, собеседник телеканала ответил, что доступные и те, которые нельзя смыть или стереть за время нахождения на улице в солнечную погоду. Однако на все тело наносить солнцезащитный крем не так уж просто.

«Обычно совет такой: все, что можно закрыть одеждой, включая плавательную одежду, – лучше закрыть. А те открытые части тела, которые могут быть открытыми, вот их надо обрабатывать солнцезащитным средством», - отметил специалист.

Еще один совет – не обгорать. Если вам нравится пляжный отдых или тот, который связан с пребыванием на открытом воздухе в жаркие часы, то нужно просто защищать свою кожу так, чтобы солнце не смогло ей навредить. В этом случае помочь может не пропускающая ультрафиолет одежда и SPF-защита. Что касается времени пребывания на солнце, то ограничений нет. Со слов Игоря Самойленко, если кожа защищена, то можно быть столько, сколько вам нравится.

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