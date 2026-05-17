Врач назвал последствия воздействия сильной жары на организм

Сильная жара чревата пагубными последствиями для здоровья человека. Об этом рассказал «Звезде» врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, самым распространенным явлением считается солнечный удар - прямое воздействие солнечных лучей на неприкрытую голову человека.

«Это кратковременный выход из строя, скажем так, головного мозга из-за локального перегревания. В таких случаях может произойти даже потеря сознания. Поэтому в любом случае на голове должен быть убор», - пояснил врач.

Водовозов отметил, что тепловой удар может иметь куда более серьезные последствия, вплоть до летального исхода. Например, при неработающем в автомобиле кондиционере, отсутствии движения потоков воздуха или плохо работающей вентиляции в набитом людьми помещении температура воздуха может подняться до +32 градусов. Из-за этого человек перестает отдавать тепло во внешнюю среду.

«Это важно потому, что мы довольно неплохо нагреваемся. У нас отлично работает и печень, и скелетная мускулатура в вопросах теплопродукции. И если температура воздуха вокруг человека сопоставима с температурой тела, то человек перестает сбрасывать тепло через радиацию и пот, и происходит перегревание организма», - подчеркнул Водовозов.

Эксперт уточнил, что подобные тепловые воздействия способны привести к нарушению работы нервной системы. То есть возможны судороги, спутанность сознания, кома и летальный исход.

Говоря про тепловое истощение, врач отметил, что симптомы и причины его возникновения могут быть схожими с тепловым ударом. Однако это может иметь накопительный эффект. Чаще всего этому подвержены, например, маломобильные или пожилые люди.

Ранее кардиолог перечислил способы защиты от воздействия аномальной жары. Врач добавил, что, если у человека имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, надо принимать все препараты, которые назначил врач. Кроме того, при сильном повышении температуры следует избегать палящего солнца и пить как можно больше воды.